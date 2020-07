Kulla hind tõuseb viiruse ja USA-Hiina kasvava tüli kartuses

CNBC kirjutab, et kulla hind pole nii kõrgel olnud alates 2011. aasta septembrist. Hetkel on kulla hind 1935 dollarit untsist, täna börsi avanedes jõudis see ära käia ka hinna juures 1943 dollarit untsist.

Nii USA kui Hiina on sulgenud riikides konsulaate. Nii suleti näiteks USA konsulaat Chengdus ja Hiina konsulaat suleti omakorda Houstonis. Niisamuti on USA kehtestanud näiteks Hiina tehnoloogiahiiu Huawei osadele töötajatele viisapiirangud.

Aasias püütakse ära hoida ka koroonaviiruse laiemat levikut erinevate taaskehtestatavate piirangutega kuivõrd osades Hiina ja Vietnami jm linnades on viirusesse nakatumiste arv hakanud jälle tõusma.