Kullaäri petuskeemis paistavad Tallinna Äripanga jäljed

Tallinna Äripank Foto: TERJE LEPP

Kaht Tallinna Äripanga ekspolitseinikust osakonnajuhti kahtlustatakse rahapesus. See peaks justkui maha võtma arvamuse, et uurimisasutused jätavad panga ja selle omanikud rahule, kui kollektiivis on piisavalt palju jõustruktuuride endiseid töötajaid, kirjutab Äripäev.