Kullaärimees ennustab kriisi: võlamull ületab normaalsuse piiri, on ainult aja küsimus, millal see lõhkeb

Alar Tamming. Foto: Rene Suurkaev

Praeguseks hetkeks on ületanud võlamull igasuguse normaalsuse piiri, leiab kullafirma Tavid suuromanik Alar Tamming. Seega on küsimus ainult ajas, millal see lõhkeb, kirjutab Äripäev.