Kullast kallim. Miks pallaadiumi hind tõuseb?

Toimetas: Romet Kreek reporter RUS

pallaadium Foto: Scanpix/ Reuters

Väärismetalli pallaadiumi hind on tõusnud. Üksi viimase kahe nädalaga on see kallinenud enam kui veerandi võrra. Mullu aga kahekordistus pallaadiumi hind.