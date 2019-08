Kullatööstus on hädas järjest kasvava „kullapesuga”

Sellise tegevuse eesmärk viia kuld globaalsele turule, et seda n-ö pesta ehk varjata väärismetalli tegelikku päritolu, kirjutab Reuters.

Viimase kolme aasta jooksul on Šveitsi rafineerijate logosid pandud vähemalt 50 miljoni dollari väärtuses kullakangidele.

Avastatud on vähemalt tuhat kullakangi ja kuigi see moodustab väikese osa kogu kullatööstusest, mis toodab aastas 2-2,5 miljonit sellist kangi, siis võltsingud on niivõrd hästi tehtud, et tuhanded võivad olla turule jõudnud.

„Uusimad võltsitud kullakangid on väga professionaalselt tehtud," kommenteeris Šveitsi rafineerija Valcambi juht Michael Mesaric ja lisas, et väga palju on ilmselt ringlusesse jõudnud.

Võltsitud kullakange, mis on tehtud odavamast metallist ja kaetud kullaga, on lihtne tuvastada. Uued võltsingud on päris kullast kangid, kuid logod on võltsitud.