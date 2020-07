Kulleri töökoht ei ole lihtne: tihti kaasneb majanduslik vastutus, füüsiline pingutus ja ootamatused

Ühtekokku tegutseb Eestis 2500 Wolti kullerit, kellest igaüks saab ise valida, millal ja kui kaua ta vedusid teha tahab. „Tasu maksame tellimuse täitmise pealt, mis on keskmiselt 4,5 eurot. Sõltuvalt kuller-partneri lepingust, tasume me kõik nende tööjõumaksud, mis tagab neile sotsiaalse kindlustunde," selgitab Liis Ristal.

Rattakulleritel pole põhjust muretseda, et soe toit võiks ühest kohast teise tuisates külmaks minna, sest seljakotid sobivad toidu transportimiseks. Vahemaad on optimeeritud võimalikult lühikeseks, mistõttu on toit kotis enamasti alla kümne minuti. Ristali sõnul on kõik kuller-partnerid õppinud enne tööle hakkamist ka kindlaid tehnikaid, et toit transpordi käigus oma väljanägemist ei kaotaks ja need näeksid välja just sellised, nagu restoran neid serveerib.

Iial ei tea, mis võib juhtuda

Liis Ristal leiab, et kulleritööga kaasnevad ohud on võrreldavad mistahes liikuva tööga. „Oluline on olla liikluses tähelepanelik ja järgida reegleid. Kõik Wolti kuller-partnerid läbivad enne alustamist koolituse, hoolimata, kas kojuvedu toimub auto või jalgrattaga. Samuti anname ülevaate ohutusnõuetest ja arvestamist vajavatest seadustest, mida tuletame neile pidevalt ka meelde."

Viiruseohu tõttu kasutatakse mitmeid meetmeid, et kaitsta kullerite tervist. Nii muudeti eriolukorra ajal kontaktivaba kojuvedu vaikimisi valikuks, kullerid said näomaske ja desinfitseerimisvahendeid ning igaüks neist alati ise otsustada, kas ta soovib tellimusi täita või mitte.

Kui suured, ka rahvusvahelise haardega kullerfirmad pakuvad oma teenuseid muuhulgas eraisikutele, siis väiksemad nendega enamasti ei tegele. Pole kuigi rentaabel. Kuller peab kundega oma tuleku eelnevalt kokku leppima ja sellest vahetult teada andma. Sellegipoolest ei pruugi saadetise ootaja õigel ajal kodus olla ja sõitu tuleb korrata.