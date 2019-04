Kultusmark IKEA jõuab lõpuks Eestisse. Kas sellega tuhmub eestlaste jaoks tema sära?

„Mis on olnud IKEA eripära siin eestlaste jaoks, on see, et ta on natuke kultusmark. Inimesed käivad sealt ostmas, selle üle ollakse isegi uhked – vaat, mul on see IKEA asi. Selles kuvandis sisaldub eksklusiivsust, midagi sellist kauget ja kättesaamatut – umbes nagu mingi „välismaa asi” –, aga kui ta siia lähedale tuleb, siis see tõenäoliselt kaob,” märkis ON24 nõukogu liige Peep Kuld.

***Eesti mööblitootja ja juba 1980. aastast tegutseva Mööblimaja AS-i üks osanikke Jaak Nigul sõnas, et kuigi ta ei oska ennustada IKEA Eesti turule tuleku mõju kohalikele jaemüüjatele, on see kahtlemata neile negatiivne ja tarbijatele positiivne. „Mööblimajale on see pigem halb uudis,” tõdes Nigul.