Kultuuriministeerium: teatrite investeeringutoetust pole õige külastaja toetuseks nimetada

Artikli autor on teinud lihtsa jagamistehte, mille puhul on tegevustoetuse kogusumma jagatud külastajate arvuga ja saanud tulemuseks 106 eurot. Tegelikult peaks vaatama statistikabaasist hoopis seda tabelit, kus on välja toodud toetused kulude kaupa ja sealt on selgelt näha, et 2017. aastal on SA Ugala saanud investeeringutoetust summas 8 049 368 eurot ja seega on kogu arvutuskäigu aluseks selle numbri võrra liiga suur arv. Nii saaksime lihtsa jagamistehtega ühe SA Ugala teatri külastaja toetuseks 2017. aastal hoopis umbes 14 eurot.

Samas on selge, et ühegi teatri eelarve ei ole nii lihtsakoeline ja iga teatri iga aasta eelarves on palju erinevaid kuluridasid ning ühekordseid toetusi, mis on seotud erinevate sündmuste või projektidega, nt aastal 2017 korralda SA Ugala teater teatripäeva ja sai selleks lisatoetust. Seega tuleb taolise tehte puhul kindlasti silmas pidada vähemalt kahe-kolme aasta eelarveid ja arvutusi tehes arvestada kõigi eelarveridu mõjutanud aspektidega.