Kultuurisektor tahab taaskävitamisrahastu miljardist endale vähemalt 2%

Kultuurivalkonna pöördumises seisab, et valitsus otsustas 3. detsembril Euroopa Liidu uute välistoetuste esialgse jaotuskava, mille hulgas on ka taaskäivitamisrahastu (RRF). Taaskäivitamisrahastu maht Eestile on 1,106 miljardit eurot, kuid kahjuks ei ole jaotuskavas prioriteetidena kordagi mainitud kultuuri- ja loomevaldkonda, seisab pöördumises.

Liidud tootvad välja, et 17. septembril võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni Euroopa kultuurielu taastumise kohta, kus kutsutakse Euroopa komisjoni ja liikmesriike eraldama kultuuri- ja loomesektorile ja -majandusele vastavalt selle erivajadustele vähemalt 2% majanduse elavdamiseks ette nähtud Taaskäivitamisrahastust.

Liidud toovad pöördumises välja, et Euroopa kultuuri- ja loomesektor ja -majandus annab ligikaudu 4% Euroopa sisemajanduse koguproduktist - see on sarnane info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning majutus- ja toitlustusteenuste osakaaluga. Kui Eurostati andmetel töötas 2019. aastal ELi 27 liikmesriigis kultuuri- ja loomevaldkonnas 7,4 miljonit inimest, mis moodustab 3,7% kogu ELi tööhõivest, siis Eesti kultuuri- ja loomesektori kogutööhõive protsent on märgatavalt kõrgem, 5,6% - oleme sellega Euroopas esimeste seas. Suurem kultuuri- ja loomesektori osakaal on väikese riigi puhul loomulik.

Juhime tähelepanu, et intellektuaalomand on oluline majanduskasvu edendaja ning kultuuri- ja loomesektori tegevusega väga tihedalt seotud. Euroopa Komisjon avaldas 25.novembril Euroopa Liidu uue intellektuaalomandi tegevuskava, mille eesmärgiks on võimaldada Euroopa loomesektoril ja innovatiivsel tööstusel jääda üleilmseks liidriks ja kiirendada Euroopas rohe- ja digipööret.

Immateriaalsel varal on praeguses teadmistepõhises majanduses üha olulisem roll. "Intellektuaalomandimahukate tööstusharude arvele langeb 45% kogu ELi SKPst ja 93% koguekspordist ning intellektuaalomandi lisaväärtus kasvab enamikus Euroopa tööstuse ökosüsteemides. Panustades kultuuri- ja loomesektorisse aitab see tõhusalt kaasa teiste tööstusharude arengule," märgitakse pöördumises.