Kummaline asjakorraldus? Nordicast lahkunud juht tiksub ettevõtte palgal edasi

Nordic Aviation Groupi nõukogu esimees Toomas Tiivel kommenteeris, et Hannes Saarpuuga on sõlmitud tähtajaline töövõtuleping (eraisikuna) ning ta aitab Nordicat pooleli jäänud projektides kuni uue juhi tööleasumiseni. "Sõlmitud konsultatsioonileping, nagu ka kõik teised lepingud, on konfidentsiaalne ja selle konkreetseid tingimusi ei saa kahjuks kommenteerida."

Tiivel täpsustas, et nimetatud töövõtuleping on sõlmitud juuli lõpuni ning selgitas lisaks, et Hannesega oli lahkumiskuupäev juba varem kokku lepitud, aga kuna ta on olnud põhiline Nordica-poolne kontaktisik paaris läbirääkimisprotsessis, siis tundus mõistlik, et ta viib need lõpuni. "Seda enam, et meil uut juhti veel ei ole. Tasu on olnud seotud väljakutse ja vastutuse ulatusega. Initsiatiiv konsultatsioonilepingu sõlmimiseks tuli nõukogu poolt." Seega ei soostunud Tiivel ütlema, millised on need "pooleli jäänud projektid", milles Saarpuu Nordicat abistab ning millise tasu eest.

Võib aga ainult eeldada, et tasud on krõbedad, sest Nordica juhi palk oli seni pea 10 000 eurot kuus.

Tähelepanuväärne on aga see, et kuigi isegi Saarpuu ise enda lahkumise pressiteates rõhutab, et Nordica juhi kohale asus ta 2018. juulis ning algusest peale oli kokku lepitud, et ta on ametis vähem kui aasta, pole selle ajaga suutnud lennufirma nõukogu ettevõttele uut juhti leida. Tiivel kinnitas, et tänaseks on uue juhi konkurss lõppfaasis. "Loodame otsuse teha paari nädala jooksul."