Kummaline maailma vallutav hostelikett tegi Euroopas esimese hosteli Tallinna

„Hostelikett on suunatud noortele ettevõtjatele,“ märkis Tribe Theory Tallinna juht Indrek Pällo. „Meilt saab mõõduka tasu eest majutust, meil on ka koostöötamise ala. Viime siia tulevad inimesed kokku kohaliku idufirmade kogukonnaga ja aitame ka muude kontaktide loomisel.“

Tema sõnul valiti Tallinn Euroopa esimeseks hosteli asukohaks just seetõttu, et siin on välja kujunenud aktiivne start-up kogukond.

Tribe Theory asutaja Vikram Bharati kinnitab, et Eesti valiti Euroopa esimeseks asukohaks just sel põhjusel, et siin on erakordselt tugev ja toetav start-up kogukond. „Meie eesmärgiks on aidata Eestis kanda kinnitada globaalsetel ettevõtetel, kes tunnevad huvi siinse ärikeskkonna vastu. Inspiratsioon start-up hosteleid avada põhineb minu enda reisikogemustel, mil jõudsin tõdemuseni, et hostelid võiksid lisaks meelelahutusele pakkuda ka professionaalset tuge ja kontakte,” rääkis Tribe Theory asutaja.

Esimene Tribe Theory hostel avati Singapuris 2018. aastal ja see on võõrustanud juba 8000 külalist sajast eri riigist. 90% hosteli külastajatest on start-up maailmast.

Singapuri hostelis on peatunud ka Eesti ettevõtja, Hoopy asutaja Maiko Arras, kes valis Tribe Theory just seetõttu, et laiendada oma äritegevust Aasias. „Tribe Theory's peatumine lõi mulle ligipääsu Aasia ettevõtjate kogukonnale, mida ei oleks andnud ükski teine koht Singapuris,” põhjendas Arras oma valikut.

Tribe Theory Tallinn asub aadressil Uus tänav 26 ning mahutab 36 külalist.

Tallinn on Tribe Theory viies asukoht maailmas ja esimene Euroopas. Täna on keti premium-hostelid lisaks Singapurile ja Tallinnale veel Bangalores, Balil ja Yangonis. Ettevõttel on kavas laieneda kümnesse riiki. Sel suvel suureneb jalajälg Euroopas ja avatakse hostel Lissabonis.