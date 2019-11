Kummalised sanktsioonid Venemaale. Pangad järgivad, Eesti riik mitte

Eestis valitseb sanktsioonide täitmise koha pealt paras segadus. Pildipank Scanpix sai oktoobris teada, et nende makse Vene propagandakanali Sputnik News piltide kasutamise eest ei lähe Swedbankist läbi. Ärileht aga avastas Eesti maksu- ja tolliameti statistikast, et tänavu kolmandas kvartalis maksis Vene propagandakanali Sputnik omanik Rossija Segodnja ehk pika ametliku nimega mitteresident Federal State Unitary Enterprise International Information Agency Rossiya Segodnya riiklikke makse 84 626,93 eurot. Organisatsioonil on Eestis 36 töötajat, kes saavad töötasu.

Kummaline, et riik saab tulu firmalt, millele laienevad sanktsioonid.