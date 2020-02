Kümme nõrkade ja edutute harjumust, mida sa iga hinna eest peaksid vältima

6. Nad ei kuula teisi

Edutud inimesed armastavad ainult ennast. Loomulikult armastame me kõik ennast, kuid edutud armastavad AINULT ennast. Me kuulame teise, sest hoolime nendest.

7. Nad on laisad

Me kõik tunneme aeg ajalt, et ei viitsi midagi teha; olgu selleks siis õhtusele kohtumisele minek, trenn või kingituse ostmine. Olgem ausad: see on laiskusest. Nii et hakka tegutsema. Kui oled laisk, ei anna sa endale isegi võimalust uusi suurepäraseid asju kogeda.

8. Nad ei õpi

Õppimine on üks maailma raskemaid asju. Plajud ei loe ühtegi raamatut, lõpeta kooli. Aga mõelgem: õppimine ei ole olnud kunagi nii lihtne, sest kunagi varem ei ole info olnud nii kättesaadav. Tänapäeval võid sa saada kelleks soovid- tuleb ainult õppida.

9. Nad ei ole kenad inimesed

Millegipärast arvavad mõned, et mölakas olla on tore, aga tegelikult on palju vahvam olla kena. Ei ole vaja sellega liiale minna ja Buddha munka mängida, piisab lihtsalt viisakas olemisest.

10. Nad loobuvad

See on kõige olulisem. „Meie kõige suurem nõrkus on alla andmine. Kõige kindlam viis edu saavutada on alati üks kord veel proovida," ütles Thomas A. Edison.