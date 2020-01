Kümned Kuetzali ja Envestio investorid pöördusid politseisse

Ringkonnaprokurör Margus Lellep ütles, et nii Kuetzali kui Envestio puhul on keskseks küsimuseks, kas investorid on kaotasid oma raha, kuna see investeeriti kahjumlikult või on platvormid meelega inimesi eksitanud. „Kui peaks ilmnema näiteks, et mõni platvorm pole teadlikult täitnud investoritega sõlmitud lepinguid võib olla tegemist kuriteoga. Igal juhul on vajalik rõhutada, et enne mistahes investeeringu tegemist on äärmiselt oluline viia end kurssi teenusepakkuja taustaga ning olla valmis ka selleks, et loodetud tulu asemel investeeritud raha hoopis kaotatakse," lisas Lellep.

12. jaanuaril teatas Kuetzal investoritele, et lõpetab tegevuse. Detsembris hakkasid investorite seas levima info, et mitmete platvormil olevate projektide taga pole arvatavasti päris firmasid ning inimesed tormasid raha välja võtma. Ettevõtte tegevjuht Maksims Reutovs on investoritele väitnud ka, et firma on Lätis rahapesu uurimise all ning pangakontol seisab külmutatuna hetkel 2,4 miljonit eurot.

Alates teisipäevast on maas olnud Envestio koduleht. Samal päeval ilmus ettevõtte Facebooki lehele teade, milles väideti, et platvorm on sattunud häkkerite rünnaku alla. Postituses süüdistati konkurente laimukampaanias, aga tunnistati ka, et tekkinud on raskused investoritele raha tagasimaksmisega. Pärast seda pole Envestio investorid mingit ametlikku infot saanud.

Eesti elanikud saavad avalduse esitada politsei kodulehel. Avalduse saab esitada ka kirjutades ppa@politsei.ee ning kirjeldades asjaolusid võimalikult täpselt, muuhulgas märkides ka oma kontaktandmed, kahjusumma, tehingute kuupäevad jm.

Hoiatusi näeb finantsinspektsiooni kodulehelt.