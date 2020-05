Kümned tuhanded ettevõtjad saavad lõpuks oma tahtmise. Töötukassa ja ministeerium lubasid seda, mida on kaua oodatud

Puudutab kümneid tuhandeid

EVEA volikogu liige ja jurist-töökeskkonna konsultant Ille Nakurt-Murumaa kommenteeris Ärilehele, et suur hulk töötegijaid, kes varem olid kaitse alt väljas, võivad nüüd kaitse saada. Ta ütleb, et suurte ettevõtete puhul ei pruugi see nii oluline ollagi, aga valdav osa on meil ikkagi neid ettevõtjaid, mikroettevõtjaid, kes on iseenese tööandjad. FIEsid on Eestis kokku ligi 13 000, mikroettevõtteid aga kümneid tuhandeid.

"Mikroettevõtjad peavad sõlmima iseendaga töölepingu ja enda jaoks lahti mõtestama, kas nad on juhid või töötegijad. Kui oled juhatuse liige, siis sa end kindlustada ei saa. Töötuks jäämise risk jääb siis inimese enda kanda," selgitab Nakurt-Murumaa ja lisab, et FIEndus ja mikroettevõtlus on regionaalse iseloomuga ehk valdav osa selliseid inimesi-ettevõtteid tegutseb väiksemates Eesti paikades.

"Ei ole mõistlik jätta neid iseenda ja saatuse hooleks. Mikroettevõtjad on paindlikud ka pärast kriisi taas ellu ärkama, erinevalt mõnedest suurtest, kes ei pruugi kunagi enam varasemat taset saavutada," ütleb Nakurt-Murumaa.

Tahavad maksu maksta

Asja iva on selles, et FIEd ja mikroettevõtjad ei ole seni saanud töötukassa süsteemi ka panustada, aga Nakurt-Murumaa ütleb, et neil on soov töötuskindlustusmaksu tasuda.

"Nad ei ole maksmisest kõrvale jäänud vabal tahtel. Eesmärk ei olegi kasutada seniste panustajate poolt kogutud hüvesid, nad ise hakkavad maksma. Kuidas see tehniliselt välja hakkab nägema, see tuleb veel paika saada. See seltskond annaks aga oma panuse töötukassasse ja neil tekib ka ootus, et neid raskel ajal aidatakse," selgitab Nakurt-Murumaa.