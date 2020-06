Kümnete miljonite küsimus. Kruiisiturismi on tabanud katastroof. Kui palju need turistid Eestisse raha jätavad?

Kruiisiturism on Eesti jaoks kasvanud aasta-aastalt aina tähtsamaks, seda küll peamiselt pealinna äride jaoks. Igal aastal jätavad kruiisituristid, kes veedavad Tallinnas mõned tunnid, kümneid miljoneid eurosid. Kruiisihooaja tippaeg on käes, kuid teadagi tuleb see suvi teisiti. Kõige negatiivsema stsenaariumi järgi ei saabugi meile ühtegi kruiisilaeva.

Erinevatel andmetel kulutab üks kruiisiturist Tallinnas 66-80 eurot. 90% sel moel tulijatest on Eestis esmakordselt. Kruiisid on Eestile heaks reklaamiks. Kruiisilaevadel jagatakse infot Tallinna kohta ning tänapäeval annavad kruiisijad enda igast sammust teada erinevate sotsiaalmeediaplatvormide kaudu. Tallinna ettevõtjad vajavad kruiisituriste nagu hapnikku.

Kui palju raha kruiisituristid Eestisse jätavad? Kelle peale Tallinna sadam loodab? Mis seda nišši ees ootab? Millised oleksid olnud viis kõige uhkemat kruiisilaeva, mis sel aastal Tallinna sadamas maabunud oleks?