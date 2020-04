Kunagi Soome bürokraatia eest Eestisse „põgenenud” pruulikoda sai nüüd Soomest 100 000-eurose koroonatoetuse

Algselt Tamperest pärit Sori Brewing sai umbes kuus aastat tagasi tuntuks pruulikojana, mis põgenes Soome bürokraatia eest Eestisse, vahendab Taloussanomat.

Pruulikoda asutati Tallinna, sest muu hulgas maksustamine ja ettevõtluskeskkond olid ettevõtte väitel Eestis soodsamad.

Nüüd on Sori Brewing üks neist 800 Soome ettevõttest, mis on palunud ja saanud Business Finlandi täiemahulise ehk 100 000 euro suuruse arengutoetuse koroonaviiruse tõttu.

„Meil on ju emaettevõte endiselt Soomes, kuigi pealkirjad olid rabavad,” ütles nüüd Sori Brewingu tegevjuht Pyry Hurula. „Tegelikult on Baltimaades üsna palju rohkem bürokraatiat. Vanad Nõukogude Liidu maad on bürokraatias õige osavad, võib öelda, et käisime seal selle valdkonna kõrgkoolis. Soome on tegelikult ettevõtjale hea maa.”

Hurula sõnul on ettevõte kasutanud oma kogemust ära, aidates ka teisi ettevõtteid toetuse taotlemisel Business Finlandilt.

„Kõigil, kellel oli mingi eeldus taotleda, tasus seda teha. Paljud ei ole aga harjunud pabereid täitma,” rääkis Hurula.

Toetuse saanute nimekiri on Hurulas hämmastust tekitanud.

„Otse öeldes on Business Finlandi toetus tõsiselt kummaline,” ütles Hurula. „Siiski ma mõistan, et eesmärk on olnud panna raha ringlema.”

Business Finlandi teatel on toetus mõeldud koroonaviiruse räsitud ettevõtetele, mis vajavad finantseeringut mingi nende jaoks uue arendusprojekti jaoks. Hurula leiab, et sõel peaks siiski tihedam olema.

„Seal oli kindlasti palju projekte, mis on vägagi näilised. Vastu tuli mitu pooltuttavat firmat, millel ei ole pea mingisugust äritegevust,” ütles Hurula.

Samas ei ole näiteks mitmed koroonaviiruse tõttu kannatanud toitlustusettevõtted toetust saanud.

Hurula sõnul oli Business Finlandi toetus neile vajalik, sest müük vaibus. Ettevõtte eesmärk on võtta varem väljast tellitud klienditeenindus ja müük oma kätesse. Tahetakse ka laiendada tootevalikut.

Sori Brewingul on Soomes paarkümmend töötajat ja Eestis kümme. Hurula sõnul palgatakse uute arenguprojektide jaoks paar töötajat juurde.