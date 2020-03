Kunda Nordic Tsement koondab pea poole töötajatest

Aga samas pidi Einstein tõdema, et klinkritootmise lõpetamine on suure mõjuga. „Kuna tegemist on töömahuka protsessiga, siis tähendab see peaaegu poolte ettevõtte töötajate koondamist,“ nentis Eisntein.

Ja tema sõnul tuleb arvestada, et tootmisvaldkonna sulgemine mõjutab ka lisaks veel teisi kohalikke ettevõtteid, kes protsessidega seotud on – transpordisektorist korrastustööde tegijateni. „See on suur pauk kohalikule majandusele kindlasti,“ nõustus Einstein. Tehase juht sai lubada leevenduseks vaid seda, et koondatavatele töötajatele makstakse natuke rohkem hüvitist, kui seadus seda rangelt nõuab.

Klinkritootmise lõpetamine ja sissevedu tähendavad, et edaspidi on Kundas toodetav tsement 30% CO2 õhku paiskamise osas 30% säästlikum. Einstein arvas, et tõenäoliselt hakatakse vajalikku tsemendi komponenti nüüd sisse tooma Rootsist, Gotlandi saarelt.