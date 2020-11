Kunded tahavad juba jõuluoste teha. Tesco veebipood ei pidanud vastu

Briti veebipood rakendas veebipoes inimestele ostmiseks järjekorra, kirjutab BBC.

Kunded kaebasid, et kliendid on juba tunde oodanud, et saaks veebipoes osta.

„Vabandame, et ostlemine võtab rohkem aega," teatas Tesco Twitteri kontol. „Paljud inimesed kasutavad praegu meie veebilehte ja äppi. Kasutame virutaalset ooteruumi."

Supermarketid on hädas, kuna kunded teevad jõuluoste tänavu tavapärasest varem.

Tesco teatas, et nüüd on taas võimalik ostelda virtuaalse ooteruumita. Samuti on võimalik taas saada aega kauba kojukandeks ja jõuluperioodiks poest kättesaamiseks.