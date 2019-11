Kuninganna andis oma pojale kinga. Kui suur on prints Andrew ja tema tütarde varandus?

Printse Andrew on kuninganna Elizabeth II kolmas laps ning troonipärijate järjekorras kaheksandal kohal. Ta on ühtlasi Yorki hertsog.

Printsi eraelu on olnud kirju. 59-aastane mees on olnud abielus Sarah Fergusoniga, kellega tal on tütred Beatrice (31) ja Eugenie (29). Ta on töötanud nii kuninglikus mereväes kui ka esindanud Suurbritanniat välismaal kaubandussaadikuna. Kuid loomulikult pärineb tema varandus eelkõige sellest, et ta on kuningakoja liige.

Ajalehe The Sun andmetel on Andrewl silmi märjaks tegev 57 miljoni naelane varandus. See teeb temast lausa rikkuselt kolmanda kuningliku pere liikme prints Charlesi ja loomulikult kuninganna enda järel.

Enne kui ta end kuningakojale pühendas töötas prints Andrew sõjaväes ja liitus kuningliku mereväega 1978. aastal. Alguses oli ta mitšmani auastmes, 1984. aastal sai temast leitnant. Enne erru minekut 2001. aastal töötas ta ka lennuülema ja piloodina.

Siis algas printsi karjäär Suurbritannia eriesindajana, valdkonnaks kaubandus ja investeeringud. Aga ta ei teeninud vaid sellega. Ta saab väidetavalt kuningannalt igal aastal maksuvaba tulu, et oma kontorit ülal pidada. See summa on 249 000 naela. Lisaks sellele saab ta mereväest kena 20 000 naelast pensionit. Ta saab igal aastal teatud rahasumma ka Lancasteri hertsogiriigi tuludest. See tõi eelmisel aastal kasumit 21,7 miljoni naela eest.

Muide, kuninganna on tänaseks teada andnud, et "palka" poeg enam ei saa. Ta kaotab oma 249 000-naelase sissetuleku. Lancasteri kasumilt teenitav summa jääb talle aga alles.