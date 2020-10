Kurb tõdemus. Laenukontorid eksivad liiga tihti tarbija krediidivõimelisuse hindamisel

Juba pikemat aega tegutseme keskkonnas, kus laenude ja teiste krediiditoodete pakkumine ei ole enam vaid pankade põhitegevus. Nende kõrval on oma turuosa nõudmas terve hulk väiksemaid krediidiandjaid ja -vahendajaid. Kuna teenust pakkuda soovivaid turuosalisi on palju, peavad olema kehtestatud ka reeglid, mille alusel oleks kõikidele osalistele tagatud tegevus ühtsetel alustel ja põhimõtetel. Reguleerimaks krediidiandja ja krediidivahendaja tegevust ning vastutust ja järelevalvet nende tegevuse üle, on kehtestatud krediidiandjate ja -vahendajate seadus, mida toetab täiendavalt Finantsinspektsiooni (FI) soovituslik juhend vastutustundliku laenamise nõuetega.

Kui on olemas seadus, siis täidame?

Viidatud seadus ja juhend sisaldavad mitmeid hoolsuskohustuse nõudeid, mida krediidiandjal tuleb täita enne tarbijale positiivse krediidiotsuse väljastamist - teisisõnu tuleb hinnata taotleja krediidivõimelisust ning selle tulemusena otsustada, kas viimane on võimeline vastavat krediidisummat lepingus sätestatud tingimustel tagastama. Kuigi nõuded on kõikidele turuosalistele teada, ei ole nende täitmine siiski alati tagatud - on punktid, mille järgimisega probleeme ei teki ning samuti punktid, mille täitmisel eksitakse Grant Thornton Balticu audiitorite praktika kohaselt suuremal või väiksemal määral peaaegu alati.

Võiks arvata, et krediidiandja on eelkõige huvitatud, et tema väljastatud krediidisummad koos intressidega võimalikult suures mahus ka tagasi makstakse ja tehtud tehinguga tulu teenitakse. Samas aga tegutsetakse sageli tarbijate krediidivõimelisuse hindamisel piiril, kus ollakse valmis võtma suuremaid riske kui esmapilgul asjakohane tundub, väljastades laene tarbijatele, kelle puhul ei ole krediidivõimelisust hinnatud sellises ulatuses ja mahus, mida seadus ette näeb. Sellega aga lähevad ettevõtted vastuollu vastutustundliku laenamise põhimõtetega.

Kes võtab vastutuse?

Kindlasti on nii mõnelgi tekkinud küsimus, kes sellises olukorras peaks vastutama - kas krediidi pakkuja või taotleja ise, kel on oluliselt parem ülevaade oma finantsolukorrast kui ükski krediidivõimelisuse hinnang seda kunagi annaks. Palju ei aita kaasa ka see, et tarbijate laenukäitumist mõjutab piiramatute võimalustega erinevate krediiditoodete olemasolu ja tihti ollakse pikema kaalumiseta valmis võtma endale suuremaid kohustusi kui sissetulekud võimaldavad, sattudes seeläbi suurema tõenäosusega varem või hiljem makseraskustesse. Tõenäoliselt on siinkohal siiski asjakohane eeldada jagatud vastutust, kus krediidipakkuja eesmärk ja ülesanne on veenduda, et tarbija ei hindaks oma võimeid üle ning juhtida viimase tähelepanu asjaolule, et kuigi erinevate laenutoodete piiramatu kasutamine võib ühel hetkel tunduda hea võimalusena, tuleb võetud laenud siiski lähitulevikus laenuandjale tagastada.