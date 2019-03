Kurbmäng saksa moodi. Kohtutäiturid läksid koera kallale

Koera peeti pere kõige väärtuslikumaks ja lihtsamini müüdavaks varaks, kirjutas Iltalehti.

Dortmundi lähedal Ahlenis elav perekond ei suutnud tasuda maksuvõlga, mispeale saadeti koju kohtutäiturid. Ühe saksa ajakirja andmetel tahtsid nad võtta ära invaliidiga perekonnalt ratastooli, kuid see osutus kindlustusseltsi omandiks. Kohtutäiturid pole harjunud tühjade kätega lahkuma ja seetõttu võeti kaasa must mops Edda. Koerast väärtuslikumat kohtutäiturid ei leidnud.

Linnaametnik pani koera eBays müüki hinnaga 750 eurot. Kuid hea sugupuuga koera eest oli see umbes pool tavapärasest hinnast, millega tõukoeri Saksamaal müüakse.

Ostja Michaela Jordan kahtles, kas tegemist ikka on paberitega tõukoeraga, sest hind oli liiga madal. Ta helistas linnaametnikule, kes selgitas, et koer on konfiskeertiud maksude tasumata jätmise eest ja ka koeramaksu pole makstud. Ametnik veenis, et koer on hea tervise juures.

Kuid koeral olid terviseprobleemid, mida müüja varjas ja võimalik, et ka ei teadnud. Koeral oli probleeme nägemisega. Neli silmaoperatsiooni läksid uuele omankule maksma umbes 1800 eurot. Nüüd on uus omanik esitanud operatsiooni kulude kandmiseks nõude Ahleni linnavalitsusele.

Ku Ahlenet Tagblatt rääkis juhtunust esialgsele omanikule, olid nad kurvad, kuigi koer oli heades kätes. Lapsed igatsesid väga Eddat. Ta tunnistas, et linn oli käitunud õiguse kohaselt. Juba varem oli neilt ära võetud kodumasinad, mida polnud igapäevaseks eluks tarvis. Allesjäänud varadest oli Edda kõige väärtuslikum ja teda ei peetud pere normaalseks eluks hädavajalikuks.