Kurdame, et maailma tehnoloogiahiiud ei maksa makse, aga hääletasime seadusemuudatuse vastu. Miks?

Briti ajaleht kirjutab, et Iirimaa on praeguse seadusandlusest üks suurimaid kasusaajaid, sest riigis on registreeritud paljud suurfirmad ja just siia kogutakse erinevates ELI liikmesriikides kogutud käive ja kasum. Iirimaa lubab üleilmsetel tehnoloogiafirmadel maksta 6,25% tulumaksu. Näiteks Suurbritannias on maks 19%.

Iirimaa hääletas muidugi seadusemuudatuse vastu, sest Iiri eelarvenõukogu oli hoiatanud, et seadusemuudatusega kukuks riigi majandus kokku.

IFAC hoiatas, et riigi majandus on suurfirmade maksurahast väga sõltuv ja pool ettevõtete tulumaksulaekumisest tuleb kümnelt rahvusvaheliselt suurfirmalt. Ühtegi konkreetset ettevõtet ei mainita, kuid usutavasti on nende seas USA tehnoloogiahiiud Apple, Facebook, Microsoft, Dell, Google ja Oracle.

The Guardian kirjutab, et ettepanekule vastu hääletasid ka riigid, kes on end reklaaminud madala maksumääraga riikidena ja toob just selles nimekirjas välja Luksemburgi, Malta, Küpros, Läti, Sloveenia, Eesti, Austria, Tšehhi, Ungari ja Horvaatia.

Ettepaneku vastu hääletas ka Rootsi, kuid ajalehe teatel põhjusel, et riigi valitsus kartis, et see direktiiv võib nende kõrged läbipaistvuse standardid kaotada.

Rahandusministeeriumi avalike suhete osakonnast kinnitati Ärilehele, et Eesti on alati pooldanud ja pooldab ka edaspidi samme, mis teevad maksudest kõrvalehoidumist keerulisemaks ning edendavad rahvusvahelist koostööd maksudega skeemitamise vastu.

Antud olukorras tekkis aga rahanduministeeriumi selgitusel probleem sellest, et maksualase direktiivi arutamist ja vastuvõtmist kavandati n-ö vales nõukogus ehk konkurentsivõime nõukogus (COMPET).