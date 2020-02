Kuressaare elektroonikatööstus kasvatas jõudsalt käivet ja on tuleviku osa enesekindel

Grupi tulemuste kasvu taga on peamiselt tellimuste kasv nii olemasolevatelt kui ka uutelt klientidelt.

Incap grupi presidendi Otto Richard Puki sõnul oli 2019 ettevõtte jaoks järjekordselt tugev aasta. "Olulise panuse meie möödunud aasta tulemusse andis teiste seas kergliikurite ja tööstuselektroonika, nagu näiteks erinevate mõõteseadmete, tootmine. Mul on hea meel, et saame täna töötada nii oma pikaajaliste koostööpartneritega, kui ka ettevõtetega, kes alles alustavad oma äri ja usaldavad meile oma esimeste prototüüpide tootmise," märkis Pukk.

Puki sõnul hoitakse fookust teenustel, mis pakuvad klientidele enim lisaväärtust.

Incapi Grupi käive kasvas eelmisel aastal 20,5% ehk 59 miljonilt 71 miljoni euroni. Ettevõtte ärikasum kasvas 8,6 miljonilt 10,1 miljoni euroni. Kuna Incap omandas AWS Electronics grupi ettevõtted tänavu jaanuaris, ei kajastu nende tulemused veel Incapi grupi 2019. aasta majandustulemustes.

Elektroonikatööstuse tulevikule vaadates on Pukk optimistlik. "Kasv jätkub edaspidi mitte ainult huvi kasvust sellise elektroonikatootmise ärimudeli vastu, vaid ka kogu asjade interneti sektori kasvu tõttu. Samuti kasvab pidevalt uute elektroonikalahenduste ja tööstusseadmete valik, mis omakorda tõstab nõudlust nende tootjate järele," selgitas Pukk.

Puki sõnul toob hiljutine tehing ja rahvusvahelise elektroonikatootja AWS Electronics Group üleostmine Incapile 2020. aastaks olulise käibe kasvu. "Oleme sammunud käesolevasse aastasse üsna enesekindlalt, sest lisaks sellele, et kogu Incapi grupp on nüüd rohkem kui kaks korda suurem ettevõte, on ka meie kliendiportfell palju mitmekesisem,“ lausus Pukk, märkides, et ettevõte on end sisse seadnud geograafilises mõttes uutel turgudel nii Suurbritannias kui Kesk-Euroopas.