Kuressaare haiglale annetatud summa küündib üle 100 000 euro! Selle eest tellitud hingamisaparaadid on Eesti poole teel

Kuressaare haigla juhatuse liikmed Edward Laane ja Märt Kõlli ütlesid, et neile annetustest laekunud summa eest on juba ära tellitud kaks hingamisaparaati ja need on Eesti poole teele pandud. Nad ise loodavad, et aparaadid jõuavad juba sel nädalal Kuressaarde, kuid kõik oleneb, kui kiiresti tarnega läheb. "Praegu on see küsimärk, kui kiiresti tarned liiguvad," põhjendas Kõlli.

Ühe hingamisaparaadi maksumus on ca 17 000 eurot, sellele lisandub veel käibemaks. Annetatud summa eest on Kuressaare haigla soetanud veel ka isikukaitsevahendeid ja ravimeid. "Nüüd me finantseerime ka spetsiaalset desinfektsiooniteenust, mille me oleme sunnitud mandrilt tellima ja seal on ka päeva väärtus kuskil 1700 eurot," lisas Laane.

Kuressaare haigla juhatuse liikmete sõnul on annetajate hulgas olnud nii eraisikuid, FIE-sid, mittetulundusühinguid kui ka ettevõtteid. Haiglale annetuse teinud ettevõtjate hulgas on viimastel päevadel olnud näiteks Oilman OÜ, Ventfilter OÜ, OÜ Veskimeister, Helmex Teenused OÜ, MSC Eesti AS, Music Academy OÜ, jpt.