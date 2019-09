Kuressaare lennuhanke uued tingimused jätavad Nordica mängust välja

Maanteeameti transpordidirektor Meelis Telliskivi ütleb, et lihtsuse huvides uues riigihankes enam vanusega ei arvestata, kirjutab ERR.

"Me arutasime väga paljude erinevate osapooltega ja lõpuks otsustasime, et selle tõttu, et oleks selgem, üheselt arusaadav, jäime hinnakriteeriumi juurde."

Sarnastel hangetel välismaal seatakse lennuki vanus hanketingimustesse. See tähendab, et mingist east vanemaid masinaid polegi mõtet pakkuda.

Suuremad lennukid on Nordica tütarfirmal Regiona Jetil. Aga nüüd, kui vanus enam rolli ei mängi, Kuressaare hankesse neil enam suurt asja pole. Juba eelmine hange näitas, et Transavaiabaltica suudab küsida oluliselt väiksemat hinda.

Nordica juhatuse esimehele Erki Urvale see rõõmu ei tee, aga päris kindlalt Urva veel hankest ära ei ütle.

Pikemalt loe ERRist.