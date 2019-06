Kuressaare lennuliini asjus peaks selgus saabuma algaval nädalal

Hanke võitja, Nordica tütarfirma Regional Jet on lubanud liinile panna 72-kohalise lennuki, kuid maanteeamet on erinevate vaidlustuste tulemusel juba pikendanud järgmiseks kaheks aastaks lepingut senise teenusepakkujaga, Transaviabaltika, vahendas uudistesaade "Aktuaalne kaamera".

Kuna aga riik on lubanud kohalike ettevõtjatele ja kogukonnale, et toob Kuressaare liinile suurema lennuki, peaks see, miillal suurem lennuk lõpuks liinile jõuab, täpsemalt selguda algaval nädalal.

"Selgus peaks nüüd saabuma selle nädala jooksul Ja siin on nüüd laual kaks varianti. Kas minnakse lepingusse suure lennuki vedajaga või tuleb välja kuulutada uus riigihange ja teha kõik uuesti nullist," tunnistas maanteeameti liiklusdirektor Meelis Telliskivi.

Loe pikemalt ERRi uudisteportaalist.

Regional Jet vaidlustas riigihangete vaidlustuskomisjonis (VAKO) maanteeameti aprillis tehtud otsuse jätkata nii Kuressaare kui Kärdla liini senise teenusepakkuja, Leedu lennuettevõtte Transaviabaltikaga, kuna Kuressaare liinil tegi Nordica tütarfirma parima pakkumise.

VAKO andis õiguse Regional Jetile, kuid maanteeamet esitas sellepeale hagi, mis nüüd on küll juba tagasi võetud. Samal ajal pikendas amet ajutiselt ka Transaviabaltika senist lepingut järgmiseks kaheks aastaks, et 1. juunist oleks lennuühendus Saaremaaga tagatud.

Seetõttu on Transaviabaltika jätkanud Kuressaare lende vana lepingu järgi, mis nägi ette 19-kohalise, mitte 46-kohalise lennuki kasutamist sellel liini. Suurema lennukiga osales Leedu lennufirma aprillis lõppenud hankel.