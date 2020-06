Kuressaare liinil soovib lennata viis firmat

Leping sõlmitakse ühe pakkujaga neljaks aastaks ning hanke eeldatav maksumus on 16,2 miljonit eurot.

Hankele esitasid pakkumuse lisaks Regional Jetile ja Transaviabaltikale ka kaubalennufirma NyxAir, Ruhnu liini teenindav Diamond Sky ning Läti kaubalende opereeriv firma RAF-AVIA.

Lennuhanke tähtaega lükati kohtuvaidluste tõttu korduvalt edasi. Viimati vaidlustas Transaviabaltika Kuressaare lennuliini hanke esialgu möödunud aasta lõpul. Riigihangete vaidluskomisjon (VAKO) leidis jaanuaris, et maanteeamet on veenvalt põhjendanud, et lennuki vanusenõude lisamine hankesse ei ole meelevaldne, vaid tegemist on kaalutletud otsustusega.

Transaviabaltika soovis liini teenindada 40- kuni 46-kohaliste lennukitega, mis on toodetud enne 2000. aastat. Transaviabaltika väitis kaebuses VAKOle, et lennuki vanusenõudega mängitakse riigihange kätte riigifirmale Regional Jet OÜ, kellel on ainsana hankest huvitatud ettevõtetest uuemad lennukid olemas. Komisjon selle väitega ei nõustunud.

