Kuressaares ja Indias Tumkuris elektroonikaseadmeid tootev Incap seljatas karmi konkurentsi

“Kuigi konkurents sektoris on endiselt üsna karm ja samuti jätkuvad ka probleemid tootmiseks vajalike elektroonikakomponentide kättesaadavusega, usun, et suudame hoida oma tugevat turupositsiooni, kui jätkame sama efektiivselt nagu praegu,” selgitas Pukk, kelle sõnul on ettevõte avatud kõigiks kasvuvõimalusteks ning vajadusel ka laienemiseks.

Rahvusvahelise elektroonikaseadmete tootjana pakub Incap uusima tehnoloogia abil valmistatud kvaliteetseid elektroonikaseadmete lahendusi. Nii võib Incapi elektroonikat leida näiteks kaugloetavatest elektriarvestitest, tänavatel sõitvatest kergliikuritest, Eesti erinevate piirkondade nutikatest tänavavalgustitest kui ka maailma suurima merekontserni seadmetest või tuntuima liftitootja süsteemidest.

Ettevõtte tootmine toimub nii Saaremaal Kuressaares kui ka Indias Tumkuris ning osa meeskonnast asub Helsingis ja Hong Kongis. Kogu grupi eelmise aasta käive oli 59 miljonit eurot, kasvades aastaga 21,5%. Ettevõtte kasumiks kujunes 5,8 miljonit eurot.