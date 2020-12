Kurikuulsa Kredexi laenu saanud Porto Franco avaldas eelmise aasta tulemused

Käesoleva aasta juuli lõpus otsustas valitsus toetada kesklinnas asuvat Porto Franco arendust 39,4 miljoni eurose käibekapitali laenuga. Selle tähtaeg on kuus aastat ja intress väga soodne ehk 12 kuu Euribor pluss kaks protsenti aastas. Laen on tagatud teise järjekoha hüpoteegiga Porto Franco kinnistutele. Konkurendid olid marus ja tekkis terav küsimus, miks otsustas valitsus toetada üht arendust, kes peaks oma riske ise kandma.

Liiati oli projekt saanud vahetult enne koroonakriisi 102 miljoni eurose rahasüsti Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank EBRDlt ja Luminorilt.

Teder ütles riigi otsuse järel, et nad loodavad laenu tagasi maksta juba kolme aastaga.

"Esialgu investeeritakse see ehitusse. Ja see raha on tegelikult pangalaenus olemas. Lihtsalt kriisiajal pangad ütlevad, et alguses tuleb natukene rohkem investeerida, hiljem makstakse see KredExile tagasi. Eks see ongi kõigi osapoolte koostöö ja arutluse tulem, millised need lahendused võiksid olla ja kuidas edasi minna," rääkis Teder.

COVID-19 mõjud

On selge, et 2019. aasta oli Porto Francole veel suhteliselt rahulik, sest kogu eelnev puudutab juba käesolevat aastat. Oma värskelt esitatud möödunud aasta aruandes on nad aga COVID-19 teema sisse toonud.

„Ettevõte käsitleb seda haiguspuhangut bilansipäevajärgse mitte korrigeeriva sündmusena. Aruande kinnitamise seisuga on eriolukord Eestis lõppenud ja võime tuua välja järgnevad hinnangud viiruse leviku mõju kohta ettevõttele:

Ehitus: viiruse raames peatati mitmed arendusprojektid, mistõttu on oodata, et pakkumine hakkab ületama nõudlust ja tekib surve ehitushindadele.

Üürimine: Südalinna büroopindade vastu ei kadunud huvi ka COVIDi ajal. Väiksema finantsvõimekusega kaubandusüürnikud peatasid oma laienemisplaanid, kuid mitmeid kriise näinud rahvusvaheliste brändide pikaaegset strateegiat kriis ei mõjuta.

Finantseerimine: bilansipäeva järgse sündmusena allkirjastas Porto Franco sündikaatlaenulepingu Luminor AS´i ja EBRD´ga 102 miljoni euro suurusele laenule. Mõlemad partnerid on usaldusväärsed ja hästi kapitaliseeritud ja ettevõte tegeleb laenulimiidi avanemiseks vajalike tingimuste täitmisega," ütlevad nad aruandes.