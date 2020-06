Kurikuulsa narkoparuni vend nõuab tehnoloogiahiiult hiigelsummat

Escobar ostis telefoni ja talle kinnitati, et see on kõige turvalisem telefon, mida ta osta saab. See oli talle väga oluline info ja seetõttu ta seadme ka soetas. Nüüd ütleb ta, et keegi häkkis tema telefoni sisse ja sai teada tema koduse aadressi. Teda ähvardati ja nüüd on mees tehnoloogiafirma kohtusse andnud.

Escobar väidab, et inimene nimega Diego kasutas ära telefoni turvaauku ja leidis selle kaudu Escobari üles. Talle tehti tapmisähvardus, mida mees vägagi tõsiselt võttis. Ta pidi kolima ära ja pidi ka turvateenusele palju enam raha kulutama. Lisaks väidab ta ka seda, et ta sai emotsionaalse trauma. Tehnoloogiafirma peaks talle kõige selle eest maksma 2,6 miljardit.

Lisaks on Roberto pereettevõtte Escobar Inc kaudu müümas iPhone 11 Pro-sid, mis on tema firma poolt tuunitud. Escobar ütleb, et kui ta Apple-ilt raha saab, siis ta annetab selle kõik neile, kes on samuti ostnud midagi, millega nad on „tünga saanud". Ta ütleb ka, et annab kogu maailmale teada, kuidas „me oleme ostnud Apple-i saasta hullumeelsete hindade eest".

Apple ei ole veel kohtuasja kommenteerinud.