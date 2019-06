"Kurikuulus" Tero Taskila annab hinnangu: Baltimaade ühine lennufirma tähendaks konkurentsi vähenemist ning kõrgemaid piletihindu

Kuigi airBaltic on Läti jaoks edukas ja kasulik, on Eesti valitsus nende pakutud teenustesse alati ettevaatlikult suhtunud. Kui aeg muutub keerukaks, kaitseb airBaltic esmajärjekorras Läti teenuseid. Seda on neil tänu Riia tugevale sõlmlennujaamale ka lihtne teha. Ehk kui nõudlus Baltimaades väheneb, siis aitab Balti riikide kaudu toimuv liiklus ettevõttel edasi tegutseda. Tallinnal sõlmlennujaama ei ole.

Eespool kirjeldatut arvestades ei ole ühise Balti lennufirma loomine olnud kunagi tõsine plaan, kuigi arutelud selle üle toimuvad.

Aeg on näidanud, et Balti linnad suudavad minimaalse võrgustiku säilitamiseks piisavalt lennufirmasid kaasata. Leedukate olukord on kõige kehvem, neil on kõige väiksem ühenduvus. Neil on küll palju odavlennufirmasid, kuid tõsist globaalset ühendust pakuvad vähesed.

Minu meelest on praegune lahendus Eesti jaoks parim. Käitaja peab suutma raha teenida. Kommertspoolt korraldab tugev lennufirma, mis on osa suuremast alliansist (LOT). See on nagu SAS-i omanduses olek, kuid parematel tingimustel.

Selline olukord loob konkurentsi, mis on reisijatele hea. Ühine lennufirma tähendaks konkurentsi vähenemist ning kõrgemaid piletihindu.

Praeguses olukorras saab Eesti säilitada lennutööstuse (piloodid, hooldus jms), mis tulevikus kasvab ning lubab eestlastel välismaal tööd leida.