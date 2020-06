Kurioosne lugu. Ettevõtte juhi surm keeras raskustes firma müügi tuksi. Kas enam kui tuhat investorit näevad veel oma raha?

Tuntud kalandusvaldkonna ettevõtja Peeter Loimi poeg, kes on varasemalt tee meediaveergudele leidnud pigem negatiivsete lugudega, lahkus meie seast olukorras, kus kõik märgid viitasid ettevõtte müügile. H.M. Seafood kuulub küll 100% tema abikaasale Heli Loimile, aga Crowdestate uudised näitavad, et tegelik niiditõmbaja oli just Marko Loim.

Niisiis võttis ettevõte Crowdestate kaudu kahel korral käibekapitalilaenu. 12. aprillil 250 000 eurot 1048 investorilt ning 26. aprillil 300 000 eurot 1144 investorilt. Seejuures võivad investorid kahe laenu puhul ka kattuda.

Investeeringute laias maailmas on oluliseks otsuse langetamise kriteeriumiks lisaks projekti ja ettevõtte taustale ka intress. Kui see on liiga madal, siis peletab see eemale, aga kui see on liiga kõrge, siis on selge, et tegu on väga riskantse rahapaigutusega. Mõlema käibekapitali laenu aastane intress oli 15,45%, mis on väga kopsakas tulusus. Samas kinnitab see taas tõdemust, et riskil on komme aeg ajalt realiseeruda.

Pankrot nii firmale kui omanikule

Mai lõpus ja juuni alguses on Crowdestate investoritele kahe laenuprojekti all avaldanud teate, mille sisu ei ole just meeldiv. Ehkki mõlemad laenud muutusid mõrudeks juba vahetult peale nende väljastamist, on pidevalt olnud väike lootuskiir, et ehk juhtub ime ja kalatooteid tootev firma leiab uue võimekama omaniku.

Investoritele saadetud kiri ei ole pikk, aga selle eest on see kõnekas:

„Seoses H.M. Seafood OÜ tegevust juhtinud Marko Loim surmaga ning ettevõtte omaniku ning juhatuse liikme Heli Loim poolse vaikusega ei ole H.M Seafood OÜ osas tehtud võlgnevuste restruktureerimiskava elluviimine enam realistlik.

Reedel, 22.05.2020 kohtusime H.M. Seafood OÜ-sse täiendavat kapitali paigutada ning ettevõtte juhtimise üle võtta lubanud VLK Trading OÜ esindajaga, kes teatas oma investeerimisettepanekust taganemisest seoses kokkuleppe teiseks pooleks olnud Marko Loim surmaga.

Oleme Crowdestate'i esindavale advokaadibüroole andnud korralduse esitada nii H.M. Seafood OÜ kui ka Heli Loim osas pankrotiavaldused."