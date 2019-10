KURIOOSUM | Kuulujutt pani Läti linna elanikke Swedbankist raha välja võtma

Swedbank, sularahaautomaat, pangaautomaat, ekraan FOTO: RAIVO MURDE

Eile õhtul juhtus Läti linnas Daugavpilsis veider lugu, kui Swedbanki pangaautomaatide juurde tekkisid järejekorrad ja inimesed võtsid raha välja. Lausa sel määral, et mõned automaadid tühjaks said. Miks? Sest levis kuulujutt, et Swedbanki seis ei ole kiita.