Kurioosum: maailma ühe rikkaima mehe firma küsib annetusi, et töötajate haiguspäevi kinni maksta

Kuigi viimaste nädalate sündmused on väga paljudele ettevõtetele nii Aasias, Euroopas kui Ameerikas suure löögi andnud, ei ole kindlasti koroonaviirusest põhjustatud kriisi kaotajate poolel maailma suurim veebipood Amazon, kelle äril läheb paremini kui ei kunagi varem, kirjutab portaal Popular.info.

Alles hiljuti andis veebikaubanduse üleilmne liider teada, et palkab 100 000 töötajat juurde selleks, et suudaks kasvavat nõudlust ära teenindada. Möödunud aastal oli ettevõtte käive 280 miljardit dollarit ja kasum 11,9 miljardit dollarit. Vaadates e-kaubanduse järjest suurt populaarsust, jätkub tõenäoliselt ettevõtte müügitulu kasv ka sel aastal.

Küll aga on Amazon üks nendest suurfirmadest, kes on koroonapandeemia tingimustes jäänud väga jäigale seisukohale haiguspäevade hüvitamise osas. Üsna arvestaval osal Amazoni töötajatest – iseäranis neil, kes töötavad osalise tööajaga või on töövõtulepingutega – ei ole õigust saada töötasu haiguspäevade ajal.

Koroonapandeemia puhkemise järel teatas Amazon, et hüvitab kaks nädalat haiguspäevi kõikidele neile Amazoni palgatöötajatele, kel on kas diagnoositud Covid-19 või kes peavad olema karantiinis. Küll aga ei laiene see eelpool toodud tingimustel töötavatele lepingulistele töötajatele, kes peavad tihti vastutama kas pakkide vastuvõtmise ja kohaletoimetamise eest ning täitma muid kriitilisi tööülesandeid.

Isegi, kui neil töötajatel diagnoositakse Covid-19, peavad nad esitama taotluse ettevõtte kriisifondi, et neile määrataks toetus selleks ajaks, kui nad tahavad haiguslehele minna. Fond on loodud just selle eesmärgiga, et katta lepinguliste töötajate viirusse haigestumise või karantiini tõttu tekkivad kulutused.