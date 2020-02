Kus sina oma teise samba raha hoiad? Selgusid kõige kõrgemat valitsemistasu küsivad pensionifondid

Eestis on 24 pensionifondi, mille kogumaht oli 2019. aasta lõpu seisuga 4,75 miljardit eurot. Sellest üle 1,1 miljardi oli Swedbanki pensionifondis K60. Mahu poolest on fondidest järgmised LHV pensionifond L 913 miljoni euroga ning SEB progressiivne pensionifond ligi 648 miljoni euroga. Neist esimene küsib valitsemistasu 0,6 ja teine 0,72 protsenti.

Kõige kõrgem valitsemistasu, 0,94 protsenti on kolmel Luminori fondil: A, A pluss ja B. Kokku on neis kolmes fondis ligi 387 miljonit eurot.

Luminori Baltikumi pensioniüksuse juht Rasmus Pikkani põhjendas seda sellega, et pensionifondide valitsemistasud sõltuvad väga palju nii fondide mahust kui ka seadustest. Ta märkis, et väiksel varajuhil on võimatu pakkuda samavõrd odavaid lahendusi kui suurematel. Samas on tema sõnul väga oluline, et kulude kõrval ei jäetaks tähelepanuta fondide tootlusi.

Ka SEB progressiivne, energiline, optimaalne ja 100 pensionifond on valitsemistasude osas kõrgemate hulgas, kõigis neis on see 0,72 protsenti ehk järgneb tasu suuruse poolest Luminori fondidele. Väiksem ehk 0,39 protsenti on valitsemistasu SEB konservatiivses pensionifondis ning madalaim, 0,29 protsenti indeks 100 fondis.

