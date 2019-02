Kus troonib Škoda, kus Fiat ehk vaata, kuidas erinevad eestlaste, lätlaste, leedukate, ukrainlaste ja valgevenelaste autoeelistused

Üldine uute autode müügimaht näitab Lätis kasvutrendi, kuid raske on tuua esile mõnda konkreetset automarki, mis paistaks erilise populaarsusega silma. Liidripositsioon uute autode müügi esikümnes kuulub Volkswagen Golfile, mida mullu osteti 894 korda. Teisel kohal on Nissan Qashqai (680), kolmandal – Toyota RAV-4 (540 müüdud autot). 2018 Läti populaarsete autode esikümme on järgmine:

Leedus valitseb Fiat

Leedus tõusis uute autode müügitabelis suure edumaaga esikohale Fiat 500, mida müüdi 2018. aastal lausa 5769 tükki. Fiat on ka teisel kohal, täpsemalt Fiat Tipo,1899 müüdud autoga. Kolmandal kohal on Škoda Octavia (1222) ning neljandal jällegi Fiat, seekord mudel 500X (1206 müüdud autot). Kolm positsiooni TOP-10s kuuluvad Toyotale - C-HR on viiendal kohal 1010 ostuga, RAV-4 – kuuendal kohal (980 ostu) ja Auris – üheksandal kohal (766 ostu). Leedu müügitabel:





Valgevenes eelistatakse Renault’d ja Ladat

Valgevenes kuulub suurim turuosa Venemaal toodetud sõiduautodele. Populaarseimate autode seas on esikohal Lada Vesta, mida müüdi 5 269 tükki. Volkswagen Polot müüdi 4 908 ning kolmandal kohal olevat Renault Loganit 3 250 sõiduautot. Tasub mainida, et automarkide seas on populaarseim Renault’, kuid tegu on mitte Euroopas, vaid Venemaal toodetud sõidukitega. Valgevene populaarsete autode esikümme:





Ukrainas tõusis müük pärast langust

Ukrainlased eelistavad usaldusväärseid marke ning valivad enamasti kõrge kliirensiga crossover’eid ja väikese bensiinikuluga autosid. Seda näitab ka edetabel:

Euroopas peetakse lugu väikeautodest

Volkswagen ja Renault on Euroopa turu praktiliselt enda alla võtnud. Kompaktsus, väike kütusekulu, hea läbisõiduvaru ja mugavus – nende omaduste järgi valitakse autosid Euroopa Liidus. Samuti on edetabelis väga heal kohal crossover Volkswagen Tiguan, kuigi sõiduki hind on Golfi omast kaks korda kõrgem. Allpool on toodud Euroopas 2018. aastal enim müüdud uute autode esikümme.

Automüügist aastate lõikes

Eestis on uute autode müüginumbrid aina tõusnud. Kui 2010. aastal müüdi ligikaudu 9 000 uut autot, siis 2018. aastal müüdi neid juba üle 26 000. 2019. aasta esimesel kuul toimus 2018. aasta sama perioodiga võrreldes 10% langus.

Viimase üheksa aasta jooksul on uute autode müük Lätis kasvanud kordades. Kui 2010. aastal müüdi ainult 4 372 uut autot, siis 2018. aastal oli see näitaja juba 16 879 autot.

Leedus on autode müük alates 2015. aastast peaaegu kahekordistunud. Kui 2015. aastal müüdi 17 085 uut autot, siis 2018. aastal oli see juba 32 447 autot. Samuti väärib märkimist, et tänu Ukraina turule said Leedu, Läti ja Eesti endale korraliku kasutatud autode turu, mis võimaldas Balti riikide elanikel müüa oma vanad ja osta uued autod.

2018 oli Valgevenes buumiaasta. Riigis müüdi kaks korda rohkem uusi autosid kui 2017. aastal. Aasta lõpuks tõusis autode läbimüük 52 835-ni. Selline müügikasv sai võimalikuks tänu soodsatele laenu- ja liisinguvõimalustele. Samuti uuendasid ettevõtted oma autoparki. Kas 2019. aasta osutub sama edukaks kui 2018? Ilmselt mitte. Eelmisel aastal rahuldati pea kogu nõudlus.

2014. aastal vähenes autode müük Ukrainas kaks korda. Aasta möödudes toimus veel üks kahekordne langus. Kui 2013. aastal müüdi 213 000 uut sõiduautot, siis 2015. aastal ei ületanud see näitaja isegi 50 000 piiri. Seda põhjustas neil aastail riigis valitsenud ebastabiilne olukord. Samas tasub mainida, et kuigi ukrainlased on hakanud vähem uusi autosid ostma, on Eestist, Lätist, Leedust ja Poolast toodud sõidukite arv mitmekordistunud. Tänu lihtsustatud seadustele ja soodsale lahtitollimisele toodi riiki üksnes 2019. aasta jaanuarikuus üle 50 000 sõiduauto, kusjuures kolmandik neist olid vähem kui viieaastased.

Samuti on märkimisväärne, et Ukrainas on elektriautodele kehtestatud tasuta lahtitollimine. Seetõttu on viimastel aastatel Ukraina turule jõudnud tuhandeid elektriautosid USA-st ja teistest riikidest. Veebisaidi AUTO.RIA.com, mis kuulub maailma autoteemaliste veebilehtede TOP 5, andmed näitavad, et selliseid autosid on seal 78 korda rohkem kui Eestis.