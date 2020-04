Küsimärgid Eesti lennuühenduste taastamise kohal: kui palju raha vajab Nordica ja kui suurt kahju on kannatanud Tallinna lennujaam?

Kuigi märtsikuu lõpuks oli reisiliiklus peaaegu peatatud, on töö Tallinna lennujaamas siiski jätkunud – peamiselt teenindatakse kauba-, otsingu- ja päästetööde, meditsiini ning eriolukorraga seotud lende. Samas on Tallinna Lennujaam vähendanud töötajate töökoormust ja -tasusid 30% ulatuses ning regionaalsed lennujaamad on lennukitele maandumiseks avatud kahetunnise etteteatamisega. Kedagi koondatud seni ei ole.

Ka lendavad praegu Tallinnast kaks lennufirmat. Kolm korda nädalas on võimalik lennata Lufthansaga Frankfurti ja Belaviaga Minskisse. Ühtlasi on Finnair teada andnud, et alustab Tallinna-Helsingi liinil alates 16. aprillist üks kord nädalas neljapäeviti lendamist ning 14. maist kaks korda päevas lendamist.

„Täna ei ole ükski nendest lennufirmadest teatanud, et plaanib mingil ajahetkel lendamise lõpetada ehk et tänase teadmise juures lendavad nad kogu eriolukorra perioodi. Loomulikult võib olukord muutuda, mistõttu oleme reisijatele südamele pannud, et oluline on jälgida lennuplaani ning vajadusel ka oma reisifirmaga ühendust võtta,” rääkis Gridassov.

Ka ütles lennujaama esindaja, et seni pole ka ükski lennuettevõte – kes enne kriisi Tallinna lendas –, öelnud, et ei plaani tulevikus neid lende taastada. „Seetõttu lähtume põhimõttest, et olukorra paranedes taastub lennuliiklus tasapisi. Paljuski sõltub see erinevate riikide piirangutest ja sellest, mis tempos riigid hakkavad eriolukorrast väljuma,” märkis Gridassov.

Tema kinnitusel on ettevõtte liiniarenduse meeskond regulaarses kontaktis lennufirmadega. „Tallinna Lennujaam on igal hetkel valmis taastama lennuliikluse varasemas mahus. Meie, aga ka lennufirmad monitoorivad olukorda pidevalt, sest kõigi huvides on liiklus kiirelt taastada,” lisas Gridassov.