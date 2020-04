KÜSIMUS | Kas võib juhtuda, et jääme pärast kriisi oluliste lennuühendusteta?

Lennujaama kommunikatsioonispetsialist Jane Gridassov tõdeb esmalt, et lennujaam teenindab praegu peamiselt kauba-, otsingu- ja päästetööde, meditsiini ning eriolukorraga seotud lende, aga ta ei näe, et reisijatele mõeldud lennuliinide peatumine tähendaks täna midagi pikemaajalisemat.

„Täna räägime me lennuliinide ajutisest sulgemisest ja uute lennuliinide avamiste edasilükkamist. Täna pole ükski lennuettevõte öelnud, et nad ei plaani lennata ja seetõttu lähtume põhimõttest, et olukorra paranedes taastub lennuliiklus tasapisi. Paljuski sõltub see erinevate riikide piirangutest ja sellest, mis tempos riigid hakkavad eriolukorrast väljuma. Täna on ennustamine tänamatu töö ja lennuliikluse taastumine sõltub väga paljudest erinevatest asjaoludest," ütles ta.

Ta lisas veel, et lennujaama liiniarenduse meeskond on regulaarses kontaktis lennufirmadega, sest tänane olukord on ühtmoodi keeruline ja väljakutseid esitav kõigile osapooltele.

„Head suhted, kindlustunne ja meeldiv koostöö on alati olnud meie koostöövormiks ning hoiame seda joont ka tänases olukorras. Tallinna Lennujaam on igal hetkel valmis taastama lennuliikluse varasemas mahus. Meie, aga ka lennufirmad, monitoorivad olukorda pidevalt, sest kõigi huvides on liiklus kiirelt taastada," rääkis Gridassov.