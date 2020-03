KÜSIMUSED JA VASTUSED | Mida peab teadma maksudest eriolukorra tingimustes

Valitsuse majanduslike meetmete paketi kohta saab lugeda siit.

Kas ma võin lihtsalt maksud maksmata jätta?

Ei või. Maksuvõlalt intressi arvestamise peatamine ei tähenda üleüldist maksuvabastust. Mõistame, et see on raske aeg kõigile. Riigi toimimise tagamiseks on aga oluline, et kõik, kellel vähegi võimalik, makse siiski tasuksid. Praeguses olukorras on see olulisem kui kunagi varem.

Kas käibemaksu tagastused jätkuvad praegusel kujul ja tähtaegadega?

Jah. Jätkame omapoolsete kohustuste tähtajalist täitmist.

Kuidas peaks käituma FIE?

Makseraskustesse sattudes tuleb ka FIEdel maksudeklaratsioonid korrektselt esitada, muidu ei ole võimalik riigil saada adekvaatset hinnangut ettevõtjate seisust.

Maksuvõla tekkimisel soovitame selle ajatada. Lihtsustatud ajatamise võimalus asub MTA e-keskkonnas. Maksukohustust saab e-MTAs ajatada ka siis, kui selle tasumise tähtpäev ei ole veel saabunud, kuid deklaratsioon on juba esitatud.

Maksuvõlalt intressi arvestamine on peatatud 1. märtsist kuni 1. maini. See aga ei tähenda, et makse ei peaks maksma, kui see on vähegi võimalik - intresside arvestamise peatamine ei tähenda maksuvabastust.

FIE-l tasub arvestada, et kui ta peatab Äriregistris oma tegevuse, katkeb 2 kuu pärast tema ravikindlustus. Seega need, kellel on ravikindlustus just FIEna registreerimisest tulenevalt, võiksid tegevust pigem mitte peatada.

Kust ma saan oma maksualastele küsimustele vastused?

Kõik meie teenindussaalid on eriolukorra tõttu suletud. Ettevõtjatel palume küsimustega pöörduda ariklient@emta.ee ja telefonile 880 0812. Palume vabandust, et vastamine või võtab tavapärasest kauem aega - pöördumisi on tavapärasest enam.

Tolli teemadel palume kirjutada tolliinfo@emta.ee või helistada 880 0814

Eraklientide küsimustele vastame eraklient@emta.ee ja infotelefonil 880 0811

Tehniliste küsimuste korral ja juhiste saamiseks e-maksuametis tegutsemiseks kirjutage palun e-maks@emta.ee ja infot saab telefonil 880 0815