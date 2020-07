Küsitlus: kolmandik Eesti elanikest pole rahul oma praeguse tööeluga

Pooled küsitluses osalenud inimestest vastasid, et on kandideerinud uuele töökohale viimase viie aasta jooksul, nendest 52 protsenti kandideeris viimase poole aasta jooksul, 13 protsenti aasta jooksul ning 34 protsenti sellest hilisemal perioodil.

Inimesed, kes pole uuele töökohale kandideerinud, tõid peamise põhjusena välja rahulolu oma praeguse tööandjaga (33 protsenti) ja rahulolu praeguse ametikohaga (20). Märkimisväärne osa vastajatest märkis, et ei jaksa uue töökoha otsimisega praegu tegeleda (28). Kõigest viis protsenti tõi välja, et nad pole kandideerinud uuele töökohale, sest on saanud töötukassa hüvitise ja võtavad teadlikult rahulikumalt.

Tavapärasest madalamale positsioonile on kandideerinud 30 protsenti vastajatest, mis on kuue nädalaga tõusnud 43 protsenti (enne oli madalamale positsioonile kandideerijaid 17 protsenti). Madalamale positsioonile sunnivad kandideerima mitmed asjaolud: sobivate pakkumiste puudumine elupiirkonnas, suurenenud konkurents ja vajadus põhitöö kõrvale lihtsamat lisatööd leida lisatasu eesmärgil.

Uue töökoha valikul on inimeste jaoks kõige olulisem endiselt palganumber (81 protsenti) ja asukoht (72). Nendest järgmisena tõid vastajad välja juba pehmemad ent samuti olulised ja määravad põhjused: toredad kolleegid (38), ettevõtte sisekliima (38), arenguvõimalused (38). Vähem peetakse töökoha valikul oluliseks ettevõttte juhi head mainet ja professionaalsust (16) ning ettevõtte majanduslikku olukorda (19).

"Kui võrrelda 2019 ja 2020 juuni kandideerimisaktiivsust, siis sellel aastal on olnud 64 protsendi võrra suurem aktiivsus ja eks see kasvab veelgi. Paljud sektorid on taastunud oodatust kiiremini ja õnneks inimestel on tööpakkumiste hulgas võimalik teha valikuid. Siiski annab kindlasti veel pikalt tunda turismi, hotellinduse, toitlustuse ja meelelahutuse valdkond, kus täna on oluliselt vähem pakkumisi ja mis paratamatult paneb inimesi kohati nördimusega vaatama ka hoopis teise valdkonnna ja oskustepagasiga tööpakkumisi", kommenteeris tööturu praegust olukorda CV-Online Estonia turundus- ja värbamisjuht Maris Viires.