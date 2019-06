Kust järgmine finantskriis algab? Need on maailmamajanduse nõrgad kohad

Haavatavused on nõrkused, mis võivad võimenduda ning laieneda ootamatuteks majandusšokkideks ning suurendada riske ka finantssüsteemis. Foto: Scanpix/ Lee Jin-man, AP

Kust järgmine finantskriis alguse saab? Lühike vastus on: me ei tea. Me saame siiski tähelepanu pöörata süsteemi nõrkadele kohtadele, haavatavustele, mis juhul kui nendega ei tegeleta, võivad areneda probleemideks, kirjutab Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) blogi.