Kust leida tootmispind alustavale ettevõttele?

Alustavaid või miniettevõtteid on palju. Tõusnud on ka ootused kvaliteedile ja töökeskkonnale. Nõudlus väiksemate, odavamate ja paindlike lepingutingimustega pindade järele on suur.

Märtsis valmis Jüri tehnopargis uus tootmispindade projekt LADU32. Hoone on planeeritud peamiselt väikese ja keskmise suurusega tootmisettevõtetele, aga multifunktsionaalsena sobib kasutamiseks ka hobiprojektidega tegelemiseks, laoks, müügipinnaks, garaažiks.

Hea asukoht, tänapäevased tingimused

“Tallinnas ja selle lähiümbruses on sarnaseid projekte vähe,” selgitab LADU32 arendava ettevõtte Fi Arendused OÜ esindaja Tarmo Sepp. “Meie hoonekompleksis on 16 üüripinda alates 93 ruutmeetrist kuni 320 ruutmeetrini. Kõik pinnad on kõrgete seitsmemeetriste lagedega. On palju avarust ja ruumi ka suurematele ideedele.“

Suured manööverdusplatsid ja palju parkimist

Hoone juurde kuulub 76 parkimiskohta ja laadimisuste ees on 15 meetrit manööverdamisruumi. Ruume ilmestavad ehedad materjalid – seintel katmata betoon, laes puidust talad. Rõhku on pandud nii kvaliteedile kui ka mugavustele. Püsiva töökeskkonna loomiseks on kõigil LADU32 suurematel pindadel ka eraldi sissepääsuga kontor, riietus- ja duširuum. Väiksematel üüripindadel on sees WC. Seega on mõõduka suurusega lao- ja tootmispinnal olemas kõik mugavused töö tegemiseks. “Kõigil ruumidel on suured uksed ja kõrged laed – saad kaubikuga sisse sõita või seitsme meetri kõrgused riiulid sisse ehitada,” kommenteerib Sepp.

Keskkonnasõbralik hoone – puit, päikesepaneelid

Töökeskkonda soodustavad veel ka vahekorruste lisamise võimalus, madalad kõrvalkulud ning vooluvõimsus kuni 200 A ühe üüripinna kohta. Moodsa lahendusena päikesepark hoone katusel.

Sõlmi leping pooleks aastaks

Ladu32 fikseeritud üürihinnad on keskmisest soodsamad ning projekti veebilehel välja toodud. Üüritingimused on paindlikud ja alustada saab kuuekuise lepinguga. Nii on üürniku riskid madalamad ja stardikulud väiksemad. Äritegevuse kasvades on võimalik samas hoones suurem pind üürida. Samuti on võimalik äritegevuse lõpetamisel või koomale tõmbamisel üürileping lõpetada.

Eelistatud on tootmine, aga sobib ka hobidega tegelemiseks

Sobib hästi alustavale ettevõttele, kel mahud väikesed ja vajadus suurema pinna järele veel puudub. Piisav vooluvõimsus lubab püsti panna eeskujuliku tootmise. LADU32 sobib näiteks neile, kes on oma hobide või väikese äri laopinnana kasutanud väikeladusid, kuid on nüüd sealt välja kasvanud.

“Lühike üüriperiood pakub võimalusi neile, kes oma projektiga ajutiselt tegelevad, näiteks hobiauto remont või mootorrataste talvine hoiustamine ja ümberehitus,” pakub Tarmo Sepp.

Hea näide on hobist alguse saanud motoklubi Club32. “Matkasid on hea alustada metsas, kuid garaažitöö ja hoolduse osa on mugav teha soojas kohas, mis oleks ka linnale lähemal. Plaanime siin sõpruskonnaga hoida ja siluda meie hobitehnikat. Kena hoone, hea asukoht,“ kommenteerib klubi liige Hardy Hink.

Üürnikud kiidavad

Moduleston OÜ: “Olin juba mõnda aega hoidnud silma peal erinevatel arendustel, kuid päris sobivat (ca 300 ruutmeetrit pinda ja asukoht Tartu maantee ääres, koos piisava elektrivõimsusega) ei olnud turul pakkuda. Ladu32 vastab aga täpselt mu soovidele. Üheks argumendiks oli kindlasti meile vajaliku elektrivõimsuse olemasolu.“

Energostar OÜ: „Lisaks elektrivõimsusele on meile oluline mugav veokite juurdepääs.“

SRC AS: „Äri laienemisest tingitud ruumikitsikuses on Ladu32 projekt meile suurepärane lahendus ajutise vahelao laiendamiseks. Eriti sobisid nende paindlikud lepingutingimused.“

Ladu32 arendajal on üle 25 aasta kinnisvaraarenduse kogemust, mille vältel on loodud rohkem kui 20 000 ruutmeetrit lao- ja tootmispindu. Kui varem on nad arendanud kindlale kliendile spetsiaalselt loodud lao- või tootmishooneid, siis Ladu32 on ärimudel, kus üks suur hoone on jagatud mitmeks väiksemaks üüripinnaks.

