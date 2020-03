Kust saab abi väikefirma, mille uksed suletud ja raha sisse ei tule, et toetuseks vajalikku omapoolset panust maksta?

Päästepaketi meetmetest osa saada soovival ettevõttel peavad rahaasjad olema eelmise aasta lõpu seisuga korras ehk ettevõte ei tohi olla juba varem raskustesse sattunud. „Meetmed on mõeldud ikkagi otsesel või kaudselt koroonapuhangust tingitud mõjude leevendamiseks,“ selgitas Kerge. Samuti peab ettevõttel olema kriisist välja tulemiseks nägemus ja plaan. „Meie saame omalt poolt aidata laenukäenduse ja laenuga. Ettevõtjalt ootame plaani, kuidas saadava toe abil tänastest raskustest välja tullakse ning oma kohustusi täidetakse,“ rääkis Kerge.

Kas ei ole aga karta, et raskused toovad kaasa väikeettevõtete ning alustanud, vähe aega tegutsenud ettevõtete pankrotilaine?

„Paraku on nii, et mida kauem eriolukord ja piirangud kestavad, sest rohkem näeme koondamisi ja pankrotte. Muidugi pole see rõõmustav, aga ettevõtlus on täis riske ja pankrott on üks osa sellest,“ tõdes Tööandjate keskliidu juht Arto Aas.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

