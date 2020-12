Kust tuleb Eesti järgmine ükssarvik? Tuntud investorid ja idufirmade asutajad teavad!

Kaidi Ruusalepp, idufirmade börsi Funderbeam asutaja ja tegevjuht, usub, et järgmine Eesti päritolu ükssarvik võib tulla nii juba endale nime teinud idufirmade hulgast kui ka nende seast, keda laiemavalikkus (veel) ei tea. Bolti kaasasutaja Martin Villig rõhutab, et jätkusuutlik ärimudel on kindlasti kõige peamine asi, mis iseloomustab potentsiaalset ükssarvikut.

Ükssarviku staatuse saavutanud Eesti päritolu tehnoloogiafirmade arv on kiiremini kasvama hakanud just viimase viie aasta jooksul. Kui Skype sai ükssarvikuks 2005. aastal ja Playtech 2007. aastal, siis viimase viie aasta jooksul on selle nimekirjaga lisandunud nii TransferWise (2015), Bolt (2018) kui ka Pipedrive (2020). Seda tempot vaadates võib täitsa juhtuda, et kuuendast ükssarvikust kuuleme juba 2021. aastal.

Loomulikult pole lõpuks mingit ühest valemit, mis tagab selle, et mõnest idufirmast saab kindlasti ühel päeval ükssarvik, kuid selleks, et julgustada välisinvestoreid investeerima siinsetesse alustavatesse tehnoloogiafirmadesse, on EASi välisinvesteeringute keskus tulnud välja ka tööriistaga, mis aitab potentsiaalsel investoril leida kolm sellist ettevõtte, kellesse ta võiks selles vaates investeerida.

Selle veebipõhise tööriistaga saab tutvuda SIIN.