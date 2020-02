Kust võtab Eesti Energia selle üüratu summa, mis ta lubas Tootsi tuulepargi ostuks?

„Nagu tavaliselt selliseid projekte rahastatakse – osa on meie omakapital, osa on võõrfinantseerimine –, nii kuidas see kõige optimaalsem kapitalistruktuur on,” kirjeldas Eesti Energia juhatuse liige ja finantsdirektor Andri Avila eile õhtul ERRi raadiouudistele.

Ka märkis ta, et ei ole saladus, et Eesti Energia taastuvenergiafirma Enefit Green plaanib lähiajal viia läbi ka avaliku aktsiaemissiooni, mis võimaldaks ettevõttel oma kapitalipositsiooni parandada. „See on kindlasti üks osa nii Tootsi kui ka kõikide teiste Enefit Greeni arendusprojektide rahastamise plaanidest,” märkis Avila.

Täna hommikul Äripäeva raadios eilsest oksjonist rääkinud Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter rõhutas, et tegu ei olnud kindlasti kunstioksjonile sarnase emotsiooni pealt tehtud, vaid pikalt kaalutletud otsusega. „Tegelikult see maaostu raha on kogu seda projekti arvestades suhteliselt väike [summa],” märkis ta.

Sutteri sõnul läheb 38 tuulikust koosnev tuulepark Tootsi suursoos riigifirmale maksma üle 200 miljoni euro. „Seda raha me katamegi omavahenditest ja kindlasti ka laenukapitalist,” kinnitas temagi.

Eesti Energia juht viitas samuti Enefit Greeni pikalt edasi lükkunud börsile minekule, märkides, et tõenäoliselt panustavad ettevõtte omakapitali ka paljud väikeaktsionärid. Teisisõnu loodab riigifirma, et eestlased ise maksavad selle maaostu kinni.