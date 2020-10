Kütusefirma esindaja: miks ei kasuta Eesti kõiki võimalusi fossiilsete kütuste osakaalu vähendamiseks?

Tarbijate seas levib müüt, kuidas taastuvenergia sisaldusega kütus ehk biokütus on sõidukite mootoritele kahjulikum. Seetõttu on hulk uute autode omanikke, kes keelduvad näiteks taastuvenergia sisaldusega kütuse kasutamisest.

Hoolimata kallimast hinnast eelistavad nad bensiini 98, kuna see on Circle K teenindusjaamades endiselt erandina vanemate sõidukite tarvis biokomponendivaba. Meie soov on anda loomulikult valik tarbijale, kuid me näeme, et see valik kaldub iga kuuga aina enam fossiilsete kütuste kasutamise suunas.

Kaasaegsed bensiinid ja diislikütused sobivad aga kõikidele uutele sõidukitele, kuna autotootjad võtavad samuti arvesse saastenormide karmistumist, muutes mootorite arendamise ja tootmise omamoodi täppisteaduseks. Ehk kõik sõidukid on juba eos projekteeritud ning loodud töötama ka taastuvenergia sisaldusega kütusega.

Võttes arvesse, et enamik Eestis aktiivselt sõitvatest sõidukitest on pigem uued sõidukid, siis valdav osa on nendest juba tehases häälestatud keskkonnasäästlike kütustega toimima. Ettevaatlikum tasub olla väga vanade, üle 20 aasta vanuste sõidukitega, mille sobivust biokütustele tasuks eelnevalt kontrollida.

Alternatiivkütused ei ole kallimad

Eurostati statistikast selgub, et taastuvkütuste kasutuselevõtu osas on Eesti viimasel kohal. Kui Euroopa Liidu eesmärgiks on, et 2020. aastaks on kõikides liikmesriikides vähemalt 20% kogu kütusest taastuvatest allikatest, siis meie reaalsus on sellest väga kaugel.

Vastavalt Eurostati 2018. aastal koondatud statistikale on 60% Eesti sõidukitest bensiinil ja 39% diislikütusel sõitvad sõidukid. Vaid 1% sõidukitest on alternatiivkütustel ehk elektril või autogaasil sõitvad.