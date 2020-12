Kütusefirma, kes tuli Toidupangale ka koroonakevade ajal appi, korvab organisatsiooni kütusekulu kuni jaanuari lõpuni

„Kui on võimalik aidata, siis tuleb seda teha. Annetatud toidu õigeaegne kohalevedu Toidupanga poolt üle Eesti on väga oluline. Seetõttu otsustasime teist korda sel aastal toetada Toidupanka tasuta kütusega,“ ütles Neste Eesti juht Dennis Antamo. Ka kevadise eriolukorra ajal aitas Neste korvata Toidupanga suurenenud kütusekulusid.

Hetkel on kriitiline seis toiduabi jõudmisega nendesse maakondadesse, kus abivajajaid on rohkem kui kohalikud annetused katta jõuavad. „Vabatahtlike abiorganisatsioonide nagu Toidupank tegevus on praeguses kriisis ülioluline, et toimetulekuraskustega pered saaksid vajalikku toetust,“ lisas Antamo.

Piisaval hulgal kütust võimaldab Toidupangal annetuste abivajajateni viimist ka maakonnasiseselt paremini korraldada. Jätkuvalt on jõus ka Toidupanga üleskutse nii üksikisikutele kui ka ettevõtetele toetada Toidupanka logistiliselt.

„Kui mõnel ettevõtjal tuleb teekond Põhja-Eestist Lõuna-Eestisse või Ida-Eestisse niikuinii ette võtta, siis meile oleks sellest väga suur abi, kui sinna kaubikusse mahuks ka 1-2 alust toidukraamiga," ütles Toidupanga juht Piet Boerefijn.

Tahad ka aidata?

900 9005 – annetad 2 eurot

900 9010 – annetad 8 eurot Annetada on võimalik kodulehe toidupank.ee ja annetuskeskkonna armastanaidata.ee või helistades regulaarselt Eesti Toidupanga annetustelefonidele: Kõik, kes soovivad Toidupankade tööle kaasa aidata, on oodatud seda tööd püsivalt toetama.