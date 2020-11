Kütusefirmad tõstsid korraga diislikütuse hinda

Kaja Koovit kaja.koovit@arileht.ee RUS

Kütuste hind Neste tanklas 23.novembril 2020. Foto: Lugeja foto.

Ärilehe toimetuse poole pöördunud lugeja juhtis tähelepanu, et mootorikütuste jaemüüjad tõstsid täna diislikütuse hinda. "Kas see on kartell," küsis lugeja.