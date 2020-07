Kütusefirmat juhtivad vennad tanklate avamisest: ema ütles, et andke tuld, aga ärge midagi pekki keerake

Raido kaitses 2012. aastal magistritöö bensiinijaamade asukohtade teemal. „Tollal ehitati palju uusi tanklaid. Mind huvitas, kuidas tehakse otsuseid uute jaamade avamise kohta. Uurisin teooriat, aga seda polnud," selgitab ta ja lisab, et koostas ise mudelid ja valemid selle kohta, kuhu tanklaid rajada tasub.

Teooriat hakati praktikas katsetama 2014. aastal. „Tõrvandi jaama tegime nii, et läksime põllule ja vaatasime, kuhu tasub ehitada. Leidsime koha ja mõtlesime, miks keegi teine pole sama teinud. Vaatasime, et investeering polnud väga suur, ja proovisime. Ema ütles ka, et andke tuld, aga ärge midagi pekki keerake," räägib ta ja möönab, et ema veidi kõhkles. „Ostsime krundi ja kutsusime projekteerija. Ka tema küsis, miks keegi teine pole siia midagi teinud."

Vennad tahtsid tanklasse rajada ka söökla, kuid rentnikku oli esialgu keeruline leida, sest kaheldi selles, et keegi Tõrvandi tanklasse sööma tahaks minna. Kõhklejad aga eksisid. „Kokk tegi esimesel päeval 20 portsu suppi ja kümme päevapraadi. Kõik osteti ära," ütleb Rauno. Praegu käib iga päev sadu inimesi Terminal Oili tanklates söömas.

Millise valemi järgi Terminal Oil tanklaid rajab, vennad avaldada ei soovi. Nad ütlevad ainult, et on kümmekond parameetrit, mida nad jaamade puhul arvesse võtavad. Seni on vendade strateegia toiminud. 2013. aastal oli Tartu Terminali käive 36,5 miljonit, mullu juba 138 miljonit eurot.

